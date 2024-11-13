ما القنوات الناقلة لمباراة قطر وأوزبكستان في تصفيات كأس العالم 2026؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة قطر وأوزبكستان في تصفيات كأس العالم 2026 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يستضيف منتخب قطر المنتخب الأوزبكستاني على ملعبه ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2026.

ويدخل العنابي المباراة وعينه على تحقيق الفوز ولا شيء آخر من أجل مواصلة المسيرة نحو بطولة يتمنى المنتخب القطري التتويج بها.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة قطر وأوزبكستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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متى موعد مباراة قطر وأوزبكستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026؟

موعد مباراة قطر وأوزبكستان في تصفيات كأس العالم 2026 هو يوم الخميس 14 نوفمبر 2024، على ملعب جاسم بن حمد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت السعودية وقطر، الثامنة والربع مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة قطر وأوزبكستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026؟

تذاع مباريات تصفيات كأس العالم عادة عبر قنوات الكاس القطرية وكذلك شبكة بي إن سبورتس، لذا يمكنك متابعة مباراة قطر وأوزبكستان على قناة beIN Sports 1، بتعليق عامر الخوذيري، وقناة الكأس 5 بتعليق خليل البلوشي.

كيف تشاهد مباراة قطر وأوزبكستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

من الممكن مشاهدة مباراة قطر وأوزبكستان من خلال حساب شووف الخاص بنقل المحتوى الذي تبثه قنوات الكاس.

كذلك سيقوم تطبيق TOD بنقل المباراة من خلفية إذاعتها على شبكة قنوات بي إن سبورتس.

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