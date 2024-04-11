ما القنوات الناقلة لمباراة قادش وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة قادش وبرشلونة في الجولة 31 من الدوري الإسباني 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انتهى النصف الأول من منافسات الدوري الإسباني 2023-2024 لنبدأ العد التنازلي للجولات لمعرفة بطل الدوري الإسباني 2023-2024، وكما هو متوقع فقد حظي لا ليجا بمنافسة وإثارة كبيرة، حيث يُعد من أقوى الدوريات في أوروبا والعالم.

يُعد برشلونة أحد أكبر وأهم الفرق في إسبانيا وفي العالم أجمع، ودائماً ما يكون مرشحاً لحمل لقب الدوري، ولكن لم تكن بداية البلاوجرانا جيدة، ورغم تعثره في الكثير من المباريات إلا أنه عاد بشكل قوي ليحتل المركز الثاني برصيد 67 نقطة وبفارق ثمانية نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة قادش وبرشلونة في الجولة الواحدة والثلاثين من الدوري الإسباني 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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متى موعد مباراة قادش وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة قادش وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 هو يوم السبت 13 أبريل 2024، على استاد نويفو ميرانديلا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة قادش وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة قادش وبرشلونة على قناة beIN Sports HD 3.

كيف تشاهد مباراة قادش ضد برشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة قادش ضد برشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات لا ليجا.

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