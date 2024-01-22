ما القنوات الناقلة لمباراة فلسطين وهونج كونج في كأس آسيا 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة فلسطين وهونج كونج في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس آسيا 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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انطلقت مباريات كأس آسيا 2023 في قطر، والتي من المنتظر أن تحظى بالكثير من القوة والمنافسة والمتابعة الجماهيرية الغفيرة، خاصة بعد النجاح الباهر للدولة القطرية في استضافة كأس العالم الماضي.

بدأ منتخب فلسطين مشواره بهزيمة أمام المنتخب الإيراني في الجولة الأولى، ثم استطاع أن يظفر بالتعادل أمام الإمارات في الجولة الثانية، في حين هُزم منتخب هونج كونج في الجولتين، وقد تكون هذه هي الفرصة الأخيرة لمنتخب الفدائيين للتأهل سواء بالطريقة المباشرة أو بحجز مقعد في أفضل ثوالث.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة فلسطين وهونج كونج في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس آسيا 2023، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة فلسطين وهونج كونج في كأس آسيا 2023؟

موعد مباراة فلسطين وهونج كونج في كأس آسيا 2023 هو يوم الثلاثاء 23 يناير 2024، على استاد عبد الله بن خليفة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر والقدس، السادسة مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة فلسطين وهونج كونج في كأس آسيا 2023؟

تذاع مباريات كأس آسيا 2023 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة فلسطين وهونج كونج على قناة beIN ASIAN Cup 2 بتعليق باسم الزير.

كيف تشاهد مباراة منتخب فلسطين ضد منتخب هونج كونج في كأس آسيا 2023 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة منتخب فلسطين ضد منتخب هونج كونج في كأس آسيا 2023 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات بطولة الأمم الآسيوية.

التاريخ الثلاثاء 23 يناير 2024 موعد المباراة 17:00 فلسطين ومصر، 18:00 السعودية الملعب استاد عبد الله بن خليفة القنوات الناقلة beIN ASIAN Cup 2 البث المباشر عبر الإنترنت TOD TV المعلق باسم الزير

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