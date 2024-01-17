ما القنوات الناقلة لمباراة فلسطين والإمارات في كأس آسيا 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة فلسطين والإمارات في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس آسيا 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت مباريات كأس آسيا 2023 في قطر، والتي من المنتظر أن تحظى بالكثير من القوة والمنافسة والمتابعة الجماهيرية الغفيرة، خاصة بعد النجاح الباهر للدولة القطرية في استضافة كأس العالم الماضي.

وبالطبع يُعد منتخب الإمارات من المنتخبات العربية الآسيوية القوية، خاصة في السنوات الأخيرة، واستطاع عيال زايد الفوز في المباراة الأولى على هونج كونج بثلاثة أهداف مقابل هدف.

في الجانب الآخر هُزم منتخب فلسطين أمام المنتخب الإيراني، لذا يحتاج لتقديم مردود إيجابي في هذه المباراة والتي تليها إذا ما أراد التأهل إلى الدور القادم، سواء بالطريقة المباشرة أو بحجز مقعد في أفضل ثوالث.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة فلسطين والإمارات في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس آسيا 2023، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة فلسطين والإمارات في كأس آسيا 2023؟

موعد مباراة فلسطين والإمارات في كأس آسيا 2023 هو يوم الخميس 18 يناير 2024، على استاد الجنوب.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القدس، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دبي.

ما القنوات الناقلة لمباراة فلسطين والإمارات في كأس آسيا 2023؟

تذاع مباريات كأس آسيا 2023 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة فلسطين والإمارات على قناة beIN ASIAN Cup 1 بتعليق حسن العيدروس.

كيف تشاهد مباراة منتخب فلسطين ضد منتخب الإمارات في كأس آسيا 2023 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة منتخب فلسطين ضد منتخب الإمارات في كأس آسيا 2023 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات بطولة الأمم الآسيوية.

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