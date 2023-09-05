ما هي القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وإيرلندا في تصفيات يورو 2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تخوض منتخبات أوروبا التصفيات المؤهلة ليورو 2024 منذ مارس 2023 الماضي، وتُعد بطولة كأس أمم أوروبا من أقوى وأهم البطولات الأوروبية الخاصة بالمنتخبات.
وبالطبع يعرف الجميع قيمة منتخب فرنسا وصيف كأس العالم الماضي، والذي حتى الأن حقق العلامة الكاملة حتى الجولة الرابعة، ويطمح في الاستمرار في صدارة مجموعته الثانية التي تضم كل من اليونان، إيرلندا، هولندا وجبل طارق.
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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة فرنسا ضد إيرلندا في الجولة الخامسة تصفيات يورو 2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟
ما هي القنوات الناقلة لمباراة فرنسا ضد إيرلندا في التصفيات المؤهلة ليورو 2024؟
تذاع مباريات تصفيات يورو 2024 عبر تطبيق TOD TV، وبالتأكيد ستجد مباراة فرنسا ضد إيرلندا على شاشاتها.
وتقام المباراة المرتقبة يوم الخميس 7 سبتمبر 2023 على ملعب بارك دي برينس في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية ومصر.
|التاريخ
|الخميس 7 سبتمبر 2023
|موعد المباراة
|21:45 مصر والسعودية
|الملعب
|ملعب بارك دي برينس
|القنوات الناقلة
|TOD TV
كيف تشاهد فرنسا وإيرلندا في التصفيات المؤهلة ليورو 2024 عبر الإنترنت؟
يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة فرنسا وإيرلندا في التصفيات المؤهلة ليورو 2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.
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