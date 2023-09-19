ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ويونيون برلين في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تنطلق منافسات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 الذي من المنتظر أن يحفل بمستوى منافسة عالي من الإثارة والمتعة كعادته، حيث تُعد ذات الأذنين ثاني أقوى بطولة في العالم بعد المونديال.
وبالطبع يُعد ريال مدريد هو ملك أوروبا الأول، فهذا النادي العريق يملك في خزانته 14 كأس من كؤوس ذات الأذنين، آي ضعف عدد ألقاب أقرب منافسيه وهو ميلان الإيطالي، ودائماً ما يكون المرشح الأول لحمل لقب البطولة.
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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ويونيون برلين في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟
ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ويونيون برلين في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟
تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر تطبيق TOD TV، وبالتأكيد ستجد مباراة ريال مدريد ويونيون برلين على شاشاتها.
وتقام المباراة المرتقبة يوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023 على ملعب سانتياجو برنابيو، على أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية ومصر.
|التاريخ
|الأربعاء 20 أغسطس 2023
|موعد المباراة
|19:45 مصر والسعودية
|الملعب
|سانتياجو برنابيو
|القنوات الناقلة
|TOD TV
كيف تشاهد ريال مدريد ضد يونيون برلين في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت؟
يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة ريال مدريد ضد يونيون برلين في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات ذات الأذنين.
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