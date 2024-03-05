تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ولايبزيج في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت منافسات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والتي شهدت مستوى عال من المنافسة، لندخل الآن إلى الأدوار الإقصائية ليرتفع رتم الإثارة والمتعة في البطولة الأقوى في العالم بعد المونديال.

وبالطبع يُعد ريال مدريد هو ملك أوروبا الأول، فهذا النادي العريق يملك في خزانته 14 كأساً من كؤوس ذات الأذنين، آي ضعف عدد ألقاب أقرب منافسيه وهو ميلان الإيطالي، ودائماً ما يكون المرشح الأول لحمل لقب البطولة، وهو الفريق الوحيد رفقة مانشستر سيتي الذي تأهل من دور المجموعات متصدراً بالعلامة الكاملة.

على الجانب الآخر تأهل لايبزيج وصيفاً للمجموعة السابعة حيث انتصر في جميع مبارياته عدا لقائي السيتيسينز، ولم يكن خصم سهل في المباراتين، لذا فهو فريق يستحق الاحترام داخل وحسب له حساب داخل الملعب على الرغم من هزيمته في لقاء الذهاب بهدف دون رد على ملعبه.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ولايبزيج في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة ريال مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة ريال مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو يوم الأربعاء 6 مارس 2024، على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد ولايبزيج على قناة beIN Sports HD 1، بتعليق عصام الشوالي.

كيف تشاهد مباراة ريال مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة ريال مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات الشامبيونزليج.

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