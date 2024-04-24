ما القنوات الناقلة لمباراة ريال سوسييداد وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ريال سوسييداد وريال مدريد في الجولة 33 من الدوري الإسباني 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انتهى النصف الأول من منافسات الدوري الإسباني 2023-2024 لنبدأ العد التنازلي للجولات لمعرفة بطل الدوري الإسباني 2023-2024، وكما هو متوقع فقد حظي لا ليجا بمنافسة وإثارة كبيرة، حيث يُعد من أقوى الدوريات في أوروبا والعالم.

وبالطبع يُعد ريال مدريد أحد أكبر وأهم وأعرق الأندية في إسبانيا وفي العالم أجمع، وأقترب بالفعل من لقب الدوري الذي يُعد البطولة المفضلة عند جماهيره، خاصة بعد الانتصار على برشلونة منافسه الأول في كلاسيكو الأرض بالجولة السابقة، ويسعى الملكي للاستمرار حصد النقاط حتى التتويج رسمياً ببطولة الدوري الإسباني.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ريال سوسييداد وريال مدريد في الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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متى موعد مباراة ريال سوسييداد وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة ريال سوسييداد وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 هو يوم الجمعة 26 أبريل 2024، على استاد أنويتا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال سوسييداد وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة ريال سوسييداد وريال مدريد على قناة beIN Sports HD 1، بتعليق حفيظ دراجي.

كيف تشاهد مباراة ريال سوسييداد ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة ريال سوسييداد ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات لا ليجا.

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