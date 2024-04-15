تعرف على القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت منافسات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والتي شهدت مستوى عال من المنافسة، لندخل الآن إلى الأدوار الإقصائية ليرتفع رتم الإثارة والمتعة في البطولة الأقوى في العالم بعد المونديال.

فاجأ برشلونة الجميع في لقاء الذهاب عندما انتصر في حديقة الأمراء بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليُصعب على باريس سان جيرمان مباراة الإياب التي ستكون ملحمة كروية كبيرة.

وكان البلوجرانا قد تأهل متصدراً للمجموعة الثامنة قبل أن يُقصي نابولي في ثمن النهائي، بينما تأهل البطل الباريسي بصعوبة كوصيف للمجموعة السادسة الأقوى في دور المجموعات، والتي كانت تضم بوروسيا دورتموند، ميلان ونيوكاسل يونايتد، ثم تأهل من دور الـ16 على حساب ريال سوسييداد.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو يوم الثلاثاء 16 أبريل 2024، على ملعب مونتجويك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان على قناة beIN Sports HD 1، بتعليق حسن العيدروس.

كيف تشاهد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات الشامبيونزليج.

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