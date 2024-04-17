ما القنوات الناقلة لمباراة روما وميلان في الدوري الأوروبي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة روما وميلان في إياب دور الـ8 من الدوري الأوروبي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انتهت منافسات دور مجموعات الدوري الأوروبي 2023-2024 الذي حظى بمستوى منافسة عال من الإثارة والمتعة كعادته، حيث تُعد ثاني أقوى بطولة للأندية في أوروبا بعد دوري الأبطال.

على الرغم من تاريخ ميلان الكبير في دوري أبطال أوروبا، إلا أنه لم يحصل على بطولة دوري أوروبا من قبل، بل لم يصل إلى النهائي في تاريخه الأوروبي الكبير، ولذا؛ يطمح الروسونيري لتحقيق اللقب للمرة الأولى له في التاريخ.

على الجانب الآخر لم يكن روما أسعد حظاً في الدوري الأوروبي، ولكن كانت أفضل مشاركاته موسم 1990-91 وموسم 2022-23 عندما استطاع الوصول إلى المباراة النهائية، ولكنه هُزم على يد كلً من الإنتر وإشبيلية، وأنتهت مباراة الذهاب لصالح الجيلاروسي بهدف دون رد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة روما وميلان في إياب دور ربع نهائي الدوري الأوروبي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة روما وميلان في الدوري الأوروبي 2023-2024؟

موعد مباراة روما وميلان في الدوري الأوروبي 2023-2024 هو يوم الخميس 18 أبريل 2024، على استاد أولمبيكو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة روما وميلان في الدوري الأوروبي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الأوروبي 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة روما وميلان على قناة beIN Sports HD 3، بتعليق عصام الشوالي.

كيف تشاهد مباراة روما ضد ميلان في الدوري الأوروبي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة روما ضد ميلان في الدوري الأوروبي 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات دوري أوروبا.

حمّل التطبيق الآن الخاص بـTOD لمتابعة مباريات الدوري الأوروبي