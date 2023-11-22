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ما هي القنوات الناقلة لمباراة رايو فاييكانو وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

أحمد جمال
الدوري الإسباني - لا ليجا
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Gavi Ferran Torres Barcelona 2023-24Getty Images
رايو فاييكانو v برشلونةالدوري الإسباني - لا ليجارايو فاييكانوبرشلونة

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة رايو فاييكانو وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت منافسات الدوري الإسباني 2023-2024 الذي من المنتظر أن يحفل بمستوى منافسة عالي من الإثارة والمتعة كعادته، حيث يُعد لا ليجا من أقوى الدوريات في أوروبا والعالم أجمع.

وبالطبع يُعد برشلونة أحد أكبر وأهم الفرق في إسبانيا وفي العالم أجمع، ومرشح دائماً لحمل لقب الدوري، ويتطلع عُشاق البلوجرانا في التربع على الصدارة منذ البداية، وتعويض النقاط المفقودة في الجولات السابقة والتي من ضمنها هزيمة الكلاسيكو.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة رايو فاييكانو وبرشلونة في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة رايو فاييكانو وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 عبر تطبيق TOD TV، بالإضافة إلى قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري عبر التلفاز، لذا فيمكنك مشاهدة مباراة رايو فاييكانو وبرشلونة على قناة beIN Sports HD 3.

وتقام المباراة المرتقبة يوم السبت 25 نوفمبر 2023 على ملعب فاييكاس، على أن تنطلق في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت السعودية، الثالثة بتوقيت مصر.

التاريخالسبت 25 نوفمبر 2023
موعد المباراة16:00 السعودية، 15:00 مصر
الملعبفاييكاس
القنوات الناقلةTOD TV

كيف تشاهد رايو فاييكانو ضد برشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة رايو فاييكانو ضد برشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات لا ليجا.

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