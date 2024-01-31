ما القنوات الناقلة لمباراة خيتافي وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة خيتافي وريال مدريد في الجولة 20 المؤجلة من الدوري الإسباني 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انتهى النصف الأول من منافسات الدوري الإسباني 2023-2024 لنبدأ العد التنازلي للجولات لمعرفة بطل الدوري الإسباني 2023-2024، وكما هو متوقع فقد حظي لا ليجا بمنافسة وإثارة كبيرة، حيث يُعد من أقوى الدوريات في أوروبا والعالم.

وبالطبع يُعد ريال مدريد أحد أكبر وأهم وأعرق الأندية في إسبانيا وفي العالم أجمع، ومرشح دائماً لحمل لقب الدوري الذي تُعد البطولة المفضلة عند جماهيره، ويسعى الملكي للفوز في هذه المباراة أمام خيتافي لاستمرار تألقه في لا ليجا والعودة إلى الصدارة من جديد وتخطي منافسه جيرونا العنيد.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة خيتافي وريال مدريد في الجولة العشرين المؤجلة من الدوري الإسباني 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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متى موعد مباراة خيتافي وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة خيتافي وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 هو يوم الخميس 1 فبراير 2024، على ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة خيتافي وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة خيتافي وريال مدريد على قناة beIN Sports HD 3 بتعليق حسن العيدروس.

كيف تشاهد مباراة خيتافي ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة خيتافي ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات لا ليجا.

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