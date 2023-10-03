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أحمد جمال

ما هي القنوات الناقلة لمباراة بورتو وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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تعرف على القنوات الناقلة لمباراة بورتو وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت منافسات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 الذي من المنتظر أن يحفل بمستوى منافسة عال من الإثارة والمتعة كعادته، حيث تُعد ذات الأذنين ثاني أقوى بطولة في العالم بعد المونديال.

وبالطبع يُعد برشلونة أحد أكبر وأهم الأندية في إسبانيا وفي العالم أجمع، ومرشح دائماً لحمل لقب دوري الأبطال، ويتطلع عُشاق البلوجرانا في الانفراد بصدارة المجموعة الثامنة منذ البداية.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بورتو وبرشلونة في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة بورتو وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر تطبيق TOD TV، وبالتأكيد ستجد مباراة بورتو وبرشلونة على شاشاتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 على ملعب التنين، على أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

التاريخالأربعاء 4 أكتوبر 2023
موعد المباراة22:00 مصر والسعودية
الملعبملعب التنين "دراجوا"
القنوات الناقلةTOD TV

كيف تشاهد بورتو ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة بورتو ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات ذات الأذنين.

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