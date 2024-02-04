ما القنوات الناقلة لمباراة برينتفورد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة برينتفورد ومانشستر سيتي في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انتهى النصف الأول من منافسات الدوري الإنجليزي 2023-2024 لنبدأ في العد التنازلي للجولات التي ستحدد بطل الموسم الحالي من البريميرليج الذي يحفل بمستوى منافسة عال من الإثارة والمتعة كعادته، والذي يعتبر هو الدوري الأقوى في أوروبا والعالم أيضاً.

وبالطبع يُعد مانشستر سيتي أحد أكبر وأهم الأندية في إنجلترا وأوربا في العصر الحالي، وأكثر المُرشحين لحمل لقب الدوري، بل أكثر المتنافسين على اللقب في العقد الأخير، ويتطلع عُشاق السيتيسينز في اللحاق بفريق ليفربول والعودة للصدارة التي أبتعد عنها بسبب تذبذب الفريق في الآونة الأخيرة وفقدانه للكثير من النقاط في الجولات السابقة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة برينتفورد ومانشستر سيتي في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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متى موعد مباراة برينتفورد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة برينتفورد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023-2024 هو يوم الإثنين 5 فبراير 2024، على ملعب جتيش كوميونيتي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة برينتفورد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة برينتفورد ومانشستر سيتي على قناة beIN Sports HD 1 بتعليق خالد الحدي.

كيف تشاهد مباراة برينتفورد ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة برينتفورد ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات البريميرليج.

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