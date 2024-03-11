تعرف على القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ونابولي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت منافسات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والتي شهدت مستوى عال من المنافسة، لندخل الآن إلى الأدوار الإقصائية ليرتفع رتم الإثارة والمتعة في البطولة الأقوى في العالم بعد المونديال.

يُعد برشلونة أحد أهم وأكبر الأندية في إسبانيا وأوروبا، وبالطبع هو من ضمن المرشحين للحصول على اللقب رغم سوء النتائج والتعثر الذي يعيشه في الدوري، وتأهل البلاوجرانا متصدراً للمجموعة الثامنة بعد انتصاره في 4 مباريات وهزيمته في إثنين.

على الجانب الآخر نابولي من الأندية القوية في إيطاليا ولها تاريخ كبير أيضاً في المواجهات الأوروبية، ولكن على الرغم من ذلك لم يحقق الشامبيونزليج من قبل، وتأهل الأزوري وصيفاً للمجموعة الثالثة رفقة ريال مدريد المتصدر.

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وانتى لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، لتشتعل مباراة الإياب كون الأمور لم تُحسم بعد.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ونابولي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو يوم الثلاثاء 12 مارس 2024، على ملعب مونتجويك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي على قناة beIN Sports HD 1، بتعليق حفيظ دراجي.

كيف تشاهد مباراة برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات الشامبيونزليج.

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