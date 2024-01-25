ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفياريال في الجولة 22 من الدوري الإسباني 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انتهى النصف الأول من منافسات الدوري الإسباني 2023-2024 لنبدأ العد التنازلي للجولات لمعرفة بطل الدوري الإسباني 2023-2024، وكما هو متوقع فقد حظي لا ليجا بمنافسة وإثارة كبيرة، حيث يُعد من أقوى الدوريات في أوروبا والعالم.

ويُعد برشلونة أحد أكبر وأهم الفرق في إسبانيا وفي العالم أجمع، ومرشح دائماً لحمل لقب الدوري، ويتطلع عُشاق البلوجرانا للعودة بسلسلة انتصارات في محاولة للحاق بريال مدريد وجيرونا المبتعدين بفارق كبير نوعاً ما حتى الآن.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفياريال في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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متى موعد مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني 2023-2024 هو يوم السبت 27 يناير 2024، على ملعب مونتجويك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال على قناة beIN Sports HD 1.

كيف تشاهد مباراة برشلونة ضد فياريال في الدوري الإسباني 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة برشلونة ضد فياريال في الدوري الإسباني 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات لا ليجا.

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