ما هي القنوات الناقلة لكلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لكلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت منافسات الدوري الإسباني 2023-2024 الذي من المنتظر أن يحفل بمستوى منافسة عالٍ من الإثارة والمتعة كعادته، حيث يُعد لا ليجا من أقوى الدوريات في أوروبا والعالم أجمع.

"لون أبيض اسمه مدريد، صفته مجد وكنيته تاريخ، أصله نادي القرن وفروعه أوسمة ونياشين، بلوجرانا بارسا بمقاطعة هائجة، دائمًا كانت ثائرة ترفض الاستسلام، تبحث عن خلاص من عاصمة متسلطة سياسيًا وثقافيًا واقتصاديًا وكرويًا"

لا يوجد أفضل من كلمات المعلق عصام الشوالي بكلمته التي ألقاها منذ 13 عاماً في مقدمة مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، وهما من أكبر وأهم الفرق في إسبانيا والعالم أجمع، ومرشحين دائماً لحمل لقب الدوري، ويتطلع عشاق الفريقين في حصد الثلاث نقاط الغالية، فهذه ليلة لا يتمنى فيها أحد أن يبقى الوضع كما هو عليه في كلاسيكو الأرض.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لكلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 عبر تطبيق TOD TV، وبالتأكيد ستجد مباراة برشلونة وريال مدريد على شاشاتها.

كما يمكنك مشاهدة المباراة عبر قنوات beIN Sports القطرية.

وتقام المباراة المرتقبة يوم السبت 28 أكتوبر 2023 على ملعب مونتجويك، على أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة والربع مساءً بتوقيت مصر الخامسة والربع بتوقيت السعودية.

التاريخ السبت 28 أكتوبر 2023 موعد المباراة 16:15 مصر، 17:15 السعودية الملعب مونتجويك القنوات الناقلة TOD TV

كيف تشاهد كلاسيكو الأرض بين برشلونة ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات لا ليجا.

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