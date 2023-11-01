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ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال سوسييداد في الدوري الإسباني 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

أحمد جمال
الدوري الإسباني - لا ليجا
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استاد بلدية أنويتو
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MP_Takefusa Kubo_Real Sociedad vs Gavi_Barcelona(C)Getty Images
ريال سوسيداد v برشلونةالدوري الإسباني - لا ليجابرشلونةريال سوسيداد

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال سوسييداد في الدوري الإسباني 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت منافسات الدوري الإسباني 2023-2024 الذي من المنتظر أن يحفل بمستوى منافسة عال من الإثارة والمتعة كعادته، حيث يُعد لا ليجا من أقوى الدوريات في أوروبا والعالم أجمع.

وبالطبع يُعد برشلونة أحد أكبر وأهم الفرق في إسبانيا وفي العالم أجمع، ومرشح دائماً لحمل لقب الدوري، ويتطلع عُشاق البلوجرانا في تدارك النتائج الهزيلة في الجولات السابقة والتي كانت أخرها خسارة الكلاسيكو وابتعادهم عن الصدارة بفارق 4 نقاط كاملة لصالح منافسهم الرئيسي ريال مدريد.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال سوسييداد في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال سوسييداد في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 عبر تطبيق TOD TV، وبالتأكيد ستجد مباراة برشلونة وريال سوسييداد على شاشاتها.

وتقام مباراة البلوجرانا المرتقبة يوم السبت 4 نوفمبر 2023 على ملعب أنويتا، على أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت مصر.

التاريخالسبت 4 نوفمبر 2023
موعد المباراة23:00 السعودية، 22:00 مصر
الملعبملعب أنويتا
القنوات الناقلةTOD TV

كيف تشاهد برشلونة ضد ريال سوسييداد في الدوري الإسباني 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة برشلونة ضد ريال سوسييداد في الدوري الإسباني 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات لا ليجا.

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