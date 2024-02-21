ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وخيتافي في الجولة 26 من الدوري الإسباني 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انتهى النصف الأول من منافسات الدوري الإسباني 2023-2024 لنبدأ العد التنازلي للجولات لمعرفة بطل الدوري الإسباني 2023-2024، وكما هو متوقع فقد حظي لا ليجا بمنافسة وإثارة كبيرة، حيث يُعد من أقوى الدوريات في أوروبا والعالم.

يُعد برشلونة أحد أكبر وأهم الفرق في إسبانيا وفي العالم أجمع، ودائماً ما يكون مرشحاً لحمل لقب الدوري، ولكن في ظل المستوى السيئ الذي يعيشه البلوجرانا في بطولة الدوري لا يأمل مشجعيه سوى في الوصول للوصافة على أقل تقدير وبالتأكيد التأهل لدوري الأبطال الموسم القادم.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وخيتافي في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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متى موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني 2023-2024 هو يوم السبت 24 فبراير 2024، على ملعب مونتجويك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر، السادسة والربع مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي على قناة beIN Sports 3.

كيف تشاهد مباراة برشلونة ضد خيتافي في الدوري الإسباني 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة برشلونة ضد خيتافي في الدوري الإسباني 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات لا ليجا.

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