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ما هي القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن في الدوري الألماني 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

أحمد جمال
الدوري الألماني - بوندسليجا
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أليانز أرينا
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Harry Kane Bayern Granit Xhaka Leverkusen(C)Getty Images
بايرن ميونخ vs باير ليفركوزنالدوري الألماني - بوندسليجابايرن ميونخباير ليفركوزن

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن في الدوري الألماني 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت منافسات الدوري الألماني 2023-2024 الذي من المنتظر أن يحفل بمستوى منافسة عال من الإثارة والمتعة كعادته، حيث يُعد من أقوى وأهم الدوريات في أوروبا والعالم أجمع.

وبالطبع يُعد بايرن ميونخ أحد أقوى وأعرق الأندية في ألمانيا وأوروبا، ومن ضمن المرشحين لحمل لقب البوندسليجا هذا الموسم، ويتطلع عُشاق البافاري في الحفاظ على اللقب هذا الموسم.

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وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن في الجولة الرابعة من الدوري الألماني 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن في الدوري الألماني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الألماني 2023-2024 عبر تطبيق TOD TV، وبالتأكيد ستجد مباراة بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن على شاشاتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الجمعة 15 سبتمبر 2023 على ستاد أليانز أرينا، على أن تنطلق في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

التاريخالجمعة 15 سبتمبر 2023
موعد المباراة21:30 مصر والسعودية
الملعبأليانز أرينا
القنوات الناقلةTOD TV

كيف تشاهد بايرن ميونخ وباير ليفركوزن في الدوري الألماني 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن في الدوري الألماني 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات البوندسليجا.

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