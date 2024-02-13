تعرف على القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وريال سوسييداد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت منافسات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والتي شهدت مستوى عال من المنافسة، لندخل الآن إلى الأدوار الإقصائية ليرتفع رتم الإثارة والمتعة في البطولة الأقوى في العالم بعد المونديال.

وبالطبع يُعد باريس سان جيرمان أكبر الأندية الفرنسية ومن ضمن الأندية العالمية القوية، ودائماً ما يكون مرشحاً لنيل لقب البطولة بما يمتلكه من لاعبين ذو قييمة عالية على الرغم من عدم تحقيقه اللقب من قبل.

لم يكن التأهل سهلاً للبطل الباريسي في مجموعته السادسة، حيث كانت من أقوى المجموعات لضمها ميلان، بوروسيا دورتموند ونيوكاسل، ولكن في الآخير استطاع أن يتأهل كوصيف، بينما تأهل ريال سوسييداد متصدراً المجموعة الرابعة التي كانت تضم الإنتر، بنفيكا وسالزبورج.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وريال سوسييداد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة باريس سان جيرمان وريال سوسييداد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة باريس سان جيرمان وريال سوسييداد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو يوم الأربعاء 14 فبراير 2024، على ملعب بارك دي برينس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وريال سوسييداد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وريال سوسييداد على قناة beIN Sports HD 1، بتعليق عصام الشوالي.

كيف تشاهد مباراة باريس سان جيرمان وريال سوسييداد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وريال سوسييداد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات الشامبيونزليج.

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