ما هي القنوات الناقلة لمباراة اليونان وفرنسا في تصفيات يورو 2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة اليونان وفرنسا في تصفيات يورو 2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تخوض منتخبات أوروبا التصفيات المؤهلة ليورو 2024 منذ مارس 2023 الماضي، وتُعد بطولة كأس أمم أوروبا من أقوى وأهم البطولات الأوروبية الخاصة بالمنتخبات.

وبالطبع يعرف الجميع قيمة منتخب فرنسا وصيف كأس العالم الماضي، والذي حتى الأن حقق العلامة الكاملة حتى الأن في 7 جولات، ومن أول المتأهلين رسمياً إلى اليورو منذ الثالث عشر من أكتوبر الماضي بعد تصدره مجموعته الثانية التي تضم كلا من اليونان، إيرلندا، هولندا وجبل طارق.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة اليونان وفرنسا في الجولة الثامنة من تصفيات يورو 2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما هي القنوات الناقلة لمباراة اليونان ضد فرنسا في التصفيات المؤهلة ليورو 2024؟

تذاع مباريات تصفيات يورو 2024 عبر تطبيق TOD TV، بالإضافة إلى قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري عبر التلفاز، لذا فيمكنك مشاهدة مباراة اليونان ضد فرنسا على قناة beIN Sports HD 1.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 على ملعب آيا صوفيا في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا الربع بتوقيت السعودية.

التاريخ الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 موعد المباراة 21:45 مصر، 22:45 السعودية الملعب آيا صوفيا القنوات الناقلة TOD TV

كيف تشاهد اليونان وفرنسا في التصفيات المؤهلة ليورو 2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة اليونان وفرنسا في التصفيات المؤهلة ليورو 2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

حمّل التطبيق الآن الخاص بـTOD لمتابعة مباريات تصفيات يورو 2024