تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والعين في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت منافسات دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-2024 والتي شهدت مستوى عال من المنافسة، لندخل الآن إلى الأدوار الإقصائية ليرتفع رتم الإثارة والمتعة في البطولة الأقوى في القارة الآسيوية والشرق الأوسط.

ينتظر عاشقو كرة القدم في كل مكان كلاسيكو عربي جديد يجمع الهلال والعين في إياب نصف نهائي دوري الأبطال الآسيوي، وكانت مباراة الذهاب قد أنتهت لصالح سفر الإمارات بنتيجة 4-2، لذاً يحتاج الزعيم المُرشح الأول لنيل البطولة لبذل جهد كبير في هذا اللقاء إذا ما أراد التأهل للنهائي.

بينما يدخل العين الإماراتي المباراة وهو بعيداً عن الضغوط، فهو الأقرب للتأهل ويستطيع تسيير اللقاء كما يريد، ولكن بالتأكيد سيكون هناك حذر من مفاجآت الهلال الذي لا يعرف المستحيل.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والعين في إياب نصف النهائي من دوري أبطال آسيا 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة الهلال والعين في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

من المقرر أن يُقام كلاسيكو العرب بين الهلال والعين في دوري أبطال آسيا 2023-2024 يوم الثلاثاء 23 أبريل 2024، على ملعب المملكة أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والعين في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة الهلال والعين في دوري الأبطال على قناة beIN Sports AFC، بتعليق حسن العيدروس.

كيف تشاهد مباراة الهلال والعين في دوري أبطال آسيا 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة الهلال والعين في دوري أبطال آسيا 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات دوري الأبطال الآسيوي.

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