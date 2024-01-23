ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب وزامبيا في كأس أمم إفريقيا 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة المغرب وزامبيا في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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انطلقت مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 والتي تستضيفها الكوت ديفوار، والتي كما هو متوقع تحظى بالكثير من المتابعة الجماهيرية نظراً لقوة وأهمية البطولة وحجم التنافسية الكبير بين منتخباتها.

يُعد منتخب المغرب من أقوى المنتخبات العربية والإفريقية، على الرغم من حصوله على لقب كأس أمم أفريقيا مرة وحيدة عام 1976، ولكنه يظل من أشرس المنتخبات ومُرشح دائماً لحمل اللقب.

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استطاع أسود الأطلس الفوز بثلاثية أمام منتخب تانزانيا، ثم تعادل في الجولة الثانية مع الكونغو الديمقراطية ليتصدر مجموعته السادسة برصيد 4 نقاط.

لذلك ضمن المنتخب المغربي التأهل حتى لو هُزم في هذا اللقاء وتعقدت الأمور فسيتأهل ضمن أفضل ثوالث على حساب منتخبي كوديفوار صاحب الثلاث نقاط، وغانا صاحب النقطتين، ولكن بالطبع يسعى أسود الأطلس للتأهل كمتصدر، لذا سيخوض المباراة سعياً لتحقيق الفوز.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة المغرب وزامبيا في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة المغرب وزامبيا في كأس أمم أفريقيا 2023؟

موعد مباراة المغرب وزامبيا في كأس أمم أفريقيا 2023 هو يوم الأربعاء 24 يناير 2024، على ملعب سان بيدرو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت الرباط.

ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب وزامبيا في كأس أمم إفريقيا 2023؟

تذاع مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في إفريقيا والشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة المغرب وزامبيا على قناة beIN AFCON 1 بتلعيق جواد بدة.

كيف تشاهد مباراة منتخب المغرب ضد منتخب زامبيا في كأس أمم إفريقيا 2023 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة منتخب المغرب ضد منتخب زامبيا في كأس أمم إفريقيا 2023 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات بطولة الأمم الإفريقية.

التاريخ الأربعاء 24 يناير 2024 موعد المباراة 22:00 مصر، 21:00 المغرب الملعب سان بيدرو القنوات الناقلة beIN AFCON 1 البث المباشر عبر الإنترنت TOD TV المعلق جواد بدة

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