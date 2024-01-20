ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب والكونغو في كأس أمم إفريقيا 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة المغرب والكونغو في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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انطلقت مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 والتي تستضيفها الكوت ديفوار، والتي كما هو متوقع تحظى بالكثير من المتابعة الجماهيرية نظراً لقوة وأهمية البطولة وحجم التنافسية الكبير بين منتخباتها.

يُعد منتخب المغرب من أقوى المنتخبات العربية والإفريقية، على الرغم من حصوله على لقب كأس أمم أفريقيا مرة وحيدة عام 1976، ولكنه يظل من أشرس المنتخبات ومُرشح دائماً لحمل اللقب.

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استطاع أسود الأطلس الفوز بثلاثية أمام منتخب تانزانيا، في حين تعادل منتخب الكونغو الديمقراطية مع زامبيا، لذا يحتاج منتخب المغرب للفوز في هذا اللقاء لضمان التأهل للدور القادم بغض النظر عن مباراة الجولة الأخيرة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة المغرب والكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة المغرب والكونغو في كأس أمم إفريقيا 2023؟

موعد مباراة المغرب والكونغو في كأس أمم إفريقيا 2023 هو يوم الأحد 21 يناير 2024، على ملعب سان بيدرو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الثالثة مساءً بتوقيت الرباط.

ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب والكونغو في كأس أمم إفريقيا 2023؟

تذاع مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في إفريقيا والشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية على قناة beIN AFCON 1 بتلعيق جواد بدة.

كيف تشاهد مباراة منتخب المغرب ضد منتخب الكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا 2023 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة منتخب المغرب ضد منتخب الكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا 2023 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات بطولة الأمم الإفريقية.

التاريخ الأحد 21 يناير 2024 موعد المباراة 16:00 مصر، 15:00 المغرب الملعب سان بيدرو القنوات الناقلة beIN AFCON 1 البث المباشر عبر الإنترنت TOD TV المعلق جواد بدة

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