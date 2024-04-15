تعرف على القنوات الناقلة لمباراة العين والهلال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت منافسات دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-2024 والتي شهدت مستوى عال من المنافسة، لندخل الآن إلى الأدوار الإقصائية ليرتفع رتم الإثارة والمتعة في البطولة الأقوى في القارة الآسيوية والشرق الأوسط.

ينتظر عاشقو كرة القدم في كل مكان كلاسيكو عربي جديد يجمع العين والهلال في نصف نهائي دوري الأبطال الآسيوي، وبالتأكيد يُعد الزعيم من أقوى فرق القارة ومرشح لنيل لقب البطولة، واستطاع الموج الأزرق أن يعبر من ربع النهائي بعد الفوز على غريبة ذهاباً وإياباً.

على الجانب الآخر سفير الإمارات كما يُلقب لم يُتوج بالبطولة سوى مرة وحيدة في نسخة 2003، واستطاع أن يصل إلى نهائي 2016 ولكنه خسر اللقب لصالح جونبك هيونداي موتورز، وقد يكون هذا دافع قوي لتقديم العين مستوى قوى يطمح به للتأهل إلى النهائي وحصد اللقب.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة العين والهلال في ذهاب نصف النهائي من دوري أبطال آسيا 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة العين والهلال في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

موعد كلاسيكو العرب بين العين والهلال في دوري أبطال آسيا 2023-2024 هو يوم الثلاثاء 16 أبريل 2024، على استاد هزاع بن زايد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة العين والهلال في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة العين والهلال في دوري الأبطال على قناة beIN Sports AFC، بتعليق عصام الشوالي.

كيف تشاهد مباراة العين والهلال في دوري أبطال آسيا 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة العين والهلال في دوري أبطال آسيا 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات دوري الأبطال الآسيوي.

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