تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ونافباخور في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت منافسات دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-2024 والتي شهدت مستوى عال من المنافسة، لندخل الآن إلى الأدوار الإقصائية ليرتفع رتم الإثارة والمتعة في البطولة الأقوى في القارة الآسيوية والشرق الأوسط.

وبالطبع يُعد نادي الاتحاد السعودي من أقوى فرق القارة ومن ضمن المرشحين لنيل لقب البطولة، وتصدر العميد مجموعته الثالثة برصيد 15 نقطة، بواقع 5 انتصارات وتعادل وهزيمة وحيدة، ويطمح النمور بتحقيق اللقب الغالي للمرة الثالثة في تاريخهم بعدمها تعادل في مباراة الذهاب خارج الديار بنتيجة سلبية.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ونافباخور في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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متى موعد مباراة الاتحاد ونافباخور في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

موعد مباراة الاتحاد ونافباخور في دوري أبطال آسيا 2023-2024 هو يوم الخميس 22 فبراير 2024، على استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ونافباخور في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد ونافباخور على قناة beIN Sports AFC 1، بتعليق حسن العيدروس.

كيف تشاهد مباراة الاتحاد ونافباخور في دوري أبطال آسيا 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة الاتحاد ونافباخور في دوري أبطال آسيا 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات دوري الأبطال الآسيوي.

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