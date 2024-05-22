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أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وضمك في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

الاتحاد v Damac FCدوري روشن السعوديالاتحادالقنوات الناقلةDamac FC

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وضمك في الجولة 33 من دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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مباراة هامة ينتظرها ويترقبها عُشاق كرة القدم العربية والسعودية على وجه الخصوص، حيث يلتقي فريقي الاتحاد وضمك ضمن الجولة 33 من دوري روشن السعودي 2023-2024.

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الموضوع يُستكمل بالأسفل

يطمح الاتحاد لتخطي تعثراته في الجولات السابقة والمحاولة من جديد من أجل الدخول للمربع الذهبي على أقل تقدير، بعد أن فقد لقب البطولة أو حتى الوصول للوصافة بشكل رسمي، فالعميد يحتل حتى الأن المركز الخامس.

أما ضمك فيحتل المركز العاشر، وعلى الرغم من وجوده بالمنطقة الدافئة وابتعاده عن مراكز الهبوط، إلا أنه بالطبع يسعى للأبتعاد أكثر وأكثر وتحقيق مركز أفضل.

المباريات التالية

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وضمك في الجولة الثالثة والثلاثين من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة الاتحاد وضمك في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الاتحاد وضمك في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الخميس 23 مايو 2024 بمدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية.

وتُقام المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وضمك في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الاتحاد وضمك على شاشتها وبالتحديد عبر قناة SSC Sport، بتعليق فارس عوض.

كيف تشاهد مباراة الاتحاد وضمك في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".

وسوف يتم إذاعة مباراة الاتحاد وضمك عبر التطبيق.

المباراةالاتحاد - ضمك
التاريخالخميس 23 مايو 2024
الموعد21:00 السعودية ومصر
الملعبمدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية
القنوات الناقلةشاهد
التعليقفارس عوض - مدحت شلبي

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