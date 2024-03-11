تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والهلال في إياب دور الـ8 من دوري أبطال آسيا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت منافسات دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-2024 والتي شهدت مستوى عال من المنافسة، لندخل الآن إلى الأدوار الإقصائية ليرتفع رتم الإثارة والمتعة في البطولة الأقوى في القارة الآسيوية والشرق الأوسط.

ينتظر عاشقو كرة القدم في كل مكان مباراة إياب كلاسيكو السعودية بين الاتحاد والهلال في منافسات دوري الأبطال الآسيوي، وبالتأكيد يُعد الزعيم من أقوى فرق القارة ومرشح لنيل لقب البطولة، واستطاع الموج الأزرق أن ينتصر في لقاء الذهاب بهدفين دون رد.

على الجانب الآخر العميد يظل من أقوى فرق القارة ومن ضمن المرشحين لنيل لقب البطولة، وتصدر مجموعته الثالثة برصيد 15 نقطة، بواقع 5 انتصارات وتعادل وهزيمة وحيدة، ثم تأهل عبر بوابة نافباخور بعد الانتصار بنتيجة 2-1، في إجمالي مباراتي الذهاب والإياب، ويأمل جماهيره في تعديل النتيجة والتأهل عبر هذا اللقاء.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والهلال في إياب ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة الاتحاد والهلال في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

موعد كلاسيكو السعودية بين الاتحاد والهلال في دوري أبطال آسيا 2023-2024 هو يوم الثلاثاء 12 مارس 2024، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والهلال في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد والهلال أو كلاسيكو السعودية في دوري الأبطال على قناة beIN Sports AFC، بتعليق حسن العيدروس.

كيف تشاهد مباراة الاتحاد والهلال في دوري أبطال آسيا 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة الاتحاد والهلال في دوري أبطال آسيا 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات دوري الأبطال الآسيوي.

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