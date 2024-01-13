ما القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وهونج كونج في كأس آسيا 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وهونج كونج في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس آسيا 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت مباريات كأس آسيا 2023 في قطر، والتي من المنتظر أن تحظى بالكثير من القوة والمنافسة والمتابعة الجماهيرية الغفيرة، خاصة بعد النجاح الباهر للدولة القطرية في استضافة كأس العالم الماضي.

وبالطبع يُعد منتخب الإمارات من المنتخبات العربية الآسيوية القوية، خاصة في السنوات الأخيرة، ولكن على الرُغم من ذلك لم يحقق الأبيض لقب كأس الأمم الآسيوية من قبل، وكانت أفضل مشاركة لعيال زايد حين استضافا نسخة 1996 واستطاعوا الوصول إلى النهائي قبل أن يُتوج المنتخب السعودي باللقب حينها على حسابهم.

لا شك في أن منتخب الإمارات في مجموعة صعبة بوجود منتخب هونج كونج، الإمارات وفلسطين، ولكن يملك المنتخب الإماراتي حظوظاً كبيرة في التأهل، ويُعد أكثر المرشحين للتأهل من المجموعة الثالثة رفقة المنتخب الإيراني.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة منتخب الإمارات وهونج كونج في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس آسيا 2023، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة الإمارات وهونج كونج في كأس آسيا 2023؟

موعد مباراة الإمارات وهونج كونج في كأس آسيا 2023 هو يوم الأحد 14 يناير 2024، على استاد خليفة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت دبي، الخامسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وهونج كونج في كأس آسيا 2023؟

تذاع مباريات كأس آسيا 2023 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة الإمارات وهونج كونج على قناة beIN ASIAN Cup 2 بتعليق أحمد البلوشي.

كيف تشاهد مباراة منتخب الإمارات ضد منتخب هونج كونج في كأس آسيا 2023 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة منتخب الإمارات ضد منتخب هونج كونج في كأس آسيا 2023 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات بطولة الأمم الآسيوية.

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