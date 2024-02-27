ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 والتي تشهد مستوى عال من المنافسة كالعادة حيث يُعد دوري الأبطال هي بطولة الأندية الأقوى والأكثر جماهيرية ومتابعة في القارة السمراء.

بالطبع نادي القرن الأفريقي النادي الأهلي من أقوى فرق القارة ودائماً ما يكون المُرشح الأول للبطولة بغض النظر عن مستواه، فهو قادر على مفاجئة الجميع بثوب البطل حتى في أصعب الأوقات.

ويتصدر المارد الأحمر مجموعته الرابعة حتى الآن برصيد 9 نقاط، بعدمها حسم التأهل في الجولة السابقة بانتصاره على ميدياما، بينما يأتي يانج أفريكانز في الوصافة برصيد 8 نقاط وقد ضمن أيضاً التأهل بعد فوزه على شباب بلوزداد برباعية، لذا فهي مباراة للمنافسة على الصدارة فقط.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز في الجولة السادسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا 2023-2024؟

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 هو يوم الجمعة 1 مارس 2024، على استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة مساءً بتوقيت المغرب.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز على قناة beIN Sports HD..

كيف تشاهد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات دوري الأبطال الإفريقي.

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