ما القنوات الناقلة لمباراة الأردن وكوريا الجنوبية في كأس آسيا 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأردن وكوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس آسيا 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

Tod

اقتربنا من إسدال الستار عن بطل كأس آسيا 2023 التي تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة والتي تستضيفها دولة قطر، حيث أمضينا حوالي شهر في متابعة المواجهات الشرسة ما بين منتخبات القارة الصفراء للحصول على اللقب، وها قد دخلنا لمراحلها الأخيرة وعلى وجه الخصوص إلى نصف النهائي.

يلتقي الأردن بنظيرة كوريا الجنوبية في مباراة هامة وقوية في نصف نهائي كأس آسيا، والتي قدم فيها منتخب النشامى أرقى مستوياتهم على مر التاريخ، حيث تُعد هذه المرة الأولى التي يصلون فيها إلى هذا الدور، ولكن لم ولن يتوقف طموح الجماهير إلى ذلك الحد، فبعد هذا الأداء الرائع يستحق أن يطمح في رفع الكأس الغالية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

على الجانب الآخر تأهل منتخب كوريا الجنوبية وصيفاً للمجموعة الخامسة، ويملك منتخب الكوري الجنوبي أو كما يُطلق عليه الشمشون لقبان من الكأس الآسيوية في حقبة الخمسينيات، ولكن رغم ذلك فلن تكون المباراة سهلة للطرفين.

منتخبك المفضل في صراع البحث عن اللقب الآسيوي .. اشترك في منصة TOD من هنا وتابع المنافسات

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأردن وكوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس آسيا 2023، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس آسيا 2023؟

موعد مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس آسيا 2023 هو يوم الثلاثاء 6 فبراير 2024، على استاد استاد أحمد بن علي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأردن وكوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس آسيا 2023؟

تذاع مباريات كأس آسيا 2023 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في نصف النهائي على قناة beIN Sports، بالإضافة إلى قناة الكأس إكسترا 1 بتعليق أحمد الطيب.

كيف تشاهد مباراة المنتخب الأردني ضد منتخب كوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس آسيا 2023 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة المنتخب الأردني ضد منتخب كوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس آسيا 2023 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات بطولة الأمم الآسيوية.

التاريخ الثلاثاء 6 فبراير 2024 موعد المباراة 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات الملعب استاد احمد بن علي القنوات الناقلة Alkass EXTRA HD 1 البث المباشر عبر الإنترنت TOD TV المعلق أحمد الطيب

Tod