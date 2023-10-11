ما هي القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا ومالطا في تصفيات يورو 2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا ومالطا في تصفيات يورو 2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تخوض منتخبات أوروبا التصفيات المؤهلة ليورو 2024 منذ مارس 2023 الماضي، وتُعد بطولة كأس أمم أوروبا من أقوى وأهم البطولات الأوروبية الخاصة بالمنتخبات.

وبالطبع يعرف الجميع قيمة وقوة منتخب إيطاليا حيث يُعد من المنتخبات القوية والتاريخية في أوروبا والعالم أجمع، ويحتل الأزوري وصافة مجموعته برصيد 7 نقاط، وبفارق الأهداف فقط عن كل من منتخب أوكرانيا ومنتخب مقدونيا، ضمن المجموعة الثالثة التي يتصردها منتخب إنجلترا حتى الأن.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا ومالطا في الجولة السابعة من تصفيات يورو 2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا ضد مالطا في التصفيات المؤهلة ليورو 2024؟

تذاع مباريات تصفيات يورو 2024 عبر تطبيق TOD TV، وبالتأكيد ستجد مباراة منتخب إيطاليا ضد مالطا على شاشاتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم السبت 14 أكتوبر 2023 على ملعب سان نيكولا في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

التاريخ السبت 14 أكتوبر 2023 موعد المباراة 21:45 مصر والسعودية الملعب سان نيكولا القنوات الناقلة TOD TV

كيف تشاهد إيطاليا ومالطا في التصفيات المؤهلة ليورو 2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة إيطاليا ومالطا في التصفيات المؤهلة ليورو 2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

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