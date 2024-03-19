ما القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وفنزويلا الودية وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وفنزويلا الودية وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

بعد دخولنا لفترة التوقف الدولي ينتظر متابعي كرة القدم في العالم اللقاءات الودية للمنتخبات التي تستعد لخوض مبارياتها الهامة في البطولات الدولية.

ويدخل منتخب إيطاليا في مواجهة منتخب فنزويلا ضمن سلسلة من المباريات الودية استعداداً لمواجهات يورو 2024 التي من المنتظر أن يبدأها في شهر يونيو القادم بلقاء يجمعه ضد منتخب ألبانيا.

على الجانب الآخر منتخب فنزويلا يستعد أيضاً من أجل بطولة كوبا أميريكا التي تبدأ هي الآخرى في شهر يونيو.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وفنزويلا الودية، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة إيطاليا وفنزويلا الودية؟

موعد مباراة إيطاليا وفنزويلا الودية هو يوم الخميس 21 مارس 2024، على ملعب تشيس استاديوم.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مصر، الثانية عشرة صباح يوم الجمعة بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وفنزويلا الودية؟

تذاع المباريات الودية الهامة ضمن استعدادات المنتخبات لخوض لقاءات يورو 2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة إيطاليا وفنزويلا على قناة beIN Sports HD.

كيف تشاهد مباراة منتخب إيطاليا ضد منتخب فنزويلا الودي عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة منتخب إيطاليا ضد منتخب فنزويلا الودي عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة المباريات الودية الهامة.

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