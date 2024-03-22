ما القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا والإكوادور الودية وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا والإكوادور الودية وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

بعد دخولنا لفترة التوقف الدولي ينتظر متابعي كرة القدم في العالم اللقاءات الودية للمنتخبات التي تستعد لخوض مبارياتها الهامة في البطولات الدولية.

ويدخل منتخب إيطاليا في مواجهة منتخب الإكوادور ضمن سلسلة من المباريات الودية استعداداً لمواجهات يورو 2024 التي من المنتظر أن يبدأها في شهر يونيو القادم بلقاء يجمعه ضد منتخب ألبانيا، وكان المنتخب الإيطالي قد خاض مباراة ودية أمام فنزويلا واستطاع الانتصار بهدفين مقابل هدف.

على الجانب الآخر منتخب الإكوادور يستعد أيضاً من أجل بطولة كوبا أميريكا التي تبدأ هي الآخرى في شهر يونيو ويواجه فيها منتخب جامايكا.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا والإكوادور الودية، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة إيطاليا والإكوادور الودية؟

موعد مباراة إيطاليا والإكوادور الودية هو يوم الأحد 24 مارس 2024، على ملعب ريد بول أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا والإكوادور الودية؟

تذاع المباريات الودية الهامة ضمن استعدادات المنتخبات لخوض لقاءات يورو 2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة إيطاليا والإكوادور على قناة beIN Sports HD.

كيف تشاهد مباراة منتخب إيطاليا ضد منتخب الإكوادور الودي عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة منتخب إيطاليا ضد منتخب الإكوادور الودي عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة المباريات الودية الهامة.

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