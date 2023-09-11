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ما هي القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وأوكرانيا في تصفيات يورو 2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

أحمد جمال
تصفيات كأس أوروبا
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Immobile North Macedonia Italy 2023 2024Getty Images
إيطاليا vs أوكرانياتصفيات كأس أوروباإيطالياأوكرانيا

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وأوكرانيا في تصفيات يورو 2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تخوض منتخبات أوروبا التصفيات المؤهلة ليورو 2024 منذ مارس 2023 الماضي، وتُعد بطولة كأس أمم أوروبا من أقوى وأهم البطولات الأوروبية الخاصة بالمنتخبات.

وبالطبع يعرف الجميع قيمة وقوة منتخب إيطاليا حيث يُعد من المنتخبات القوية والتاريخية في أوروبا والعالم أجمع، ويحتل الأزوري المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، بينما يحتل المنتخب الأوكراني الوصافة برصيد 7 نقاط، ضمن المجموعة التي يتصردها منتخب إنجلترا حتى الأن.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وأوكرانيا في الجولة السادسة من تصفيات يورو 2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا ضد أوكرانيا في التصفيات المؤهلة ليورو 2024؟

تذاع مباريات تصفيات يورو 2024 عبر تطبيق TOD TV، وبالتأكيد ستجد مباراة منتخب إيطاليا ضد أوكرانيا على شاشاتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 على ملعب سان سيرو في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

التاريخالثلاثاء 12 سبتمبر 2023
موعد المباراة21:45 مصر والسعودية
الملعبسان سيرو
القنوات الناقلةTOD TV

كيف تشاهد إيطاليا وأوكرانيا في التصفيات المؤهلة ليورو 2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة إيطاليا وأوكرانيا في التصفيات المؤهلة ليورو 2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

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