ما القنوات الناقلة لمباراة إيران والإمارات في كأس آسيا 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة إيران والإمارات في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس آسيا 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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انطلقت مباريات كأس آسيا 2023 في قطر، والتي من المنتظر أن تحظى بالكثير من القوة والمنافسة والمتابعة الجماهيرية الغفيرة، خاصة بعد النجاح الباهر للدولة القطرية في استضافة كأس العالم الماضي.

وبالطبع يُعد منتخب الإمارات من المنتخبات العربية الآسيوية القوية، خاصة في السنوات الأخيرة، واستطاع عيال زايد الفوز في المباراة الأولى على هونج كونج بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم تعادل أمام المنتخب الفلسطيني.

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في الجانب الآخر انتصر المنتخب الإيراني على منتخبي فلسطين وهونج كونج، لذا فمن المتوقع تأهل المنتخب الإماراتي، ولكن بالطبع يسعى عيال زايد للفوز في هذه المباراة للتأهل كمتصدر للمجموعة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إيران والإمارات في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس آسيا 2023، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة إيران والإمارات في كأس آسيا 2023؟

موعد مباراة إيران والإمارات في كأس آسيا 2023 هو يوم الثلاثاء 23 يناير 2024، على استاد المدينة التعليمية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت دبي.

ما القنوات الناقلة لمباراة إيران والإمارات في كأس آسيا 2023؟

تذاع مباريات كأس آسيا 2023 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة إيران والإمارات على قناة beIN ASIAN Cup 1 بتعليق عصام الشوالي.

كيف تشاهد مباراة منتخب إيران ضد منتخب الإمارات في كأس آسيا 2023 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة منتخب إيران ضد منتخب الإمارات في كأس آسيا 2023 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات بطولة الأمم الآسيوية.

التاريخ الثلاثاء 23 يناير 2024 موعد المباراة 17:00 مصر، 19:00 الإمارات الملعب استاد المدينة التعليمية القنوات الناقلة beIN ASIAN Cup 1 البث المباشر عبر الإنترنت TOD TV المعلق عصام الشوالي

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