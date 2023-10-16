ما هي القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وإيطاليا في تصفيات يورو 2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وإيطاليا في تصفيات يورو 2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تخوض منتخبات أوروبا التصفيات المؤهلة ليورو 2024 منذ مارس 2023 الماضي، وتُعد بطولة كأس أمم أوروبا من أقوى وأهم البطولات الأوروبية الخاصة بالمنتخبات.

وبالطبع يعرف الجميع قيمة وقوة منتخب إنجلترا والذي يضم الكثير من العناصر القوية التي تضع المنتخب ضمن أهم وأقوى المنتخبات في أوروبا والعالم أجمع، ويتصدر المنتخب الإنجليزي المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة من 5 مباريات خاضها حتى الآن في التصفيات.

على الجانب الآخر بدأ منتخب إيطاليا بمستوى متذبذب، ولكنه عاد سريعاً ليتوصف المجموعة برصيد 10 نقاط، متساوياً مع منتخب أوكرانيا الذي يشاركه في عدد النقاط، ويطمح المنتخب الإيطالي استمرار السعي نحو الصدارة بالإضافة إلى رد الهزيمة التي تلقاها من المنتخب الإنجليزي في الجولة الأولى.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وإيطاليا في الجولة الثامنة من تصفيات يورو 2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا ضد إيطاليا في التصفيات المؤهلة ليورو 2024؟

تذاع مباريات تصفيات يورو 2024 عبر تطبيق TOD TV، وبالتأكيد ستجد مباراة منتخب إنجلترا ضد إيطاليا على شاشاتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 على ملعب ويمبلي في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

التاريخ الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 موعد المباراة 21:45 مصر والسعودية الملعب ملعب ويمبلي القنوات الناقلة TOD TV

كيف تشاهد منتخب إنجلترا وإيطاليا في التصفيات المؤهلة ليورو 2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة إنجلترا ضد منتخب إيطاليا في التصفيات المؤهلة ليورو 2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

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