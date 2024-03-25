ما القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وهولندا الودية وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وهولندا الودية وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

بعد دخولنا لفترة التوقف الدولي ينتظر متابعي كرة القدم في العالم اللقاءات الودية للمنتخبات التي تستعد لخوض مبارياتها الهامة في البطولات الدولية.

ويدخل منتخب ألمانيا في مواجهة منتخب هولندا ضمن سلسلة من المباريات الودية استعداداً لمواجهات يورو 2024 التي من المنتظر أن يبدأها المنتخبين في شهر يونيو القادم.

واستطاع المانشافت أن ينتصر في مباراته الوديه السابقة على الديوك الفرنسية بهدفين نظيفين، على الجانب الآخر فازت الطواحين الهولندية بنتيجة ثقيلة على أسكتلندا برباعية دون رد.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وهولندا الودية، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة ألمانيا وهولندا الودية؟

موعد مباراة ألمانيا وهولندا الودية هو يوم الثلاثاء 26 مارس 2024، على ملعب دوتش بانك أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وهولندا الودية؟

تذاع المباريات الودية الهامة ضمن استعدادات المنتخبات لخوض لقاءات يورو 2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة ألمانيا وهولندا على قناة beIN Sports Xtra 2، بتعليق محمد بركات.

كيف تشاهد مباراة منتخب ألمانيا ضد منتخب هولندا الودي عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة منتخب ألمانيا ضد منتخب هولندا الودي عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة المباريات الودية الهامة.

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