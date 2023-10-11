ما هي القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وأمريكا الودية وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وأمريكا الودية وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يخوض منتخبا ألمانيا وأمريكا مباراة ودية مهمة في استعدادات المنتخبين للبطولات القادمة واستغلالا للتوقف الدولي بحسب الأجندة الدولية.

ويكثف المنتخب الألماني من مبارياته الدولية الودية استعداداً ليورو 2024 والتي لم يشارك في تصفياتها كونه البلد المضيف، وكانت آخر مباراة للمانشافت أمام منتخب فرنسا والتي انتصروا فيها بهدفين مقابل هدف.

على الجانب الآخر يستعد منتخب الولايات المتحدة لبطولة دوري أمم الكونكاكاف والتي تبدأ في نوفمبر القادم، وكانت آخر استعدادات المنتخب الودية أمام منتخب عمان، والتي انتصروا فيها برباعية نظيفة.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وأمريكا الودية، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا ضد أمريكا الودية؟

تذاع مباراة ألمانيا ضد أمريكا الودية عبر تطبيق TOD TV، والتي تذيع الكثير من البطولات الأخرى على شاشتها فضلاً عن المباريات الودية المهمة كمباراة المانشافت ضد الولايات المتحدة.

وتقام المباراة المرتقبة يوم السبت 14 أكتوبر 2023 على ملعب رنتسشلر فيلد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

التاريخ السبت 14 أكتوبر 2023 موعد المباراة 22:00 مصر والسعودية الملعب استاد رنتسشلر فيلد القنوات الناقلة TOD TV

كيف تشاهد ألمانيا وأمريكا الودية عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة منتخب ألمانيا وأمريكا عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة المباريات الهامة كمباراة المنتخب الألماني ومنتخب الولايات المتحدة.

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