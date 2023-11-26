ما هي القنوات الناقلة لمباراة أجمك والاتحاد في دوري أبطال آسيا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة أجمك والاتحاد في دوري أبطال آسيا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت منافسات دوري أبطال آسيا 2023-2024 الذي من المنتظر أن يحفل بمستوى منافسة عالٍ من الإثارة والمتعة كعادته، حيث تُعد من أهم وأقوى البطولات في قارة آسيا والشرق الأوسط.

وبالطبع يُعد نادي الاتحاد السعودي من أقوى فرقا القارة ومن ضمن المرشحين لنيل لقب البطولة، ويحتل العميد صدارة المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، بعدما قرر الاتحاد القاري اعتماد منح النمور نقاط مباراة سباهان كاملة، على آثر الأزمة التي حدثت في مباراتهم التي تم إلغاؤها يوم 2 أكتوبر الماضي.

بينما يظل أجمك متذيل المجموعة دون نقاط، حيث خسر في جميع مبارياته الأربعة التي خاضها، وبالتأكيد فهو خارج حسابات التأهل بشكل رسمي، ولكن على الرغم من ذلك قد يكون عقبة أمام باقي الفرق المتنافسة، خاصة وسط سعي القوة الجوية وسباهان أصفهان الإيراني للتأهل.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أجمك والاتحاد في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة أجمك ضد الاتحاد في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 عبر تطبيق TOD TV، بالإضافة إلى قنوات إس إس سي وبي إن سبورتس الناقل الحصري عبر التلفاز، لذا فيمكنك مشاهدة مباراة أجمك ضد الاتحاد على قناة SSC SPORT 1 HD وقناة beIN Sports AFC 3.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الإثنين 27 نوفمبر 2023 على ملعب ماركازي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

التاريخ الإثنين 27 نوفمبر 2023 موعد المباراة 19:00 السعودية، 18:00 مصر الملعب ماركازي القنوات الناقلة TOD TV

كيف تشاهد أجمك والاتحاد في دوري أبطال آسيا 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة أجمك والاتحاد في دوري أبطال آسيا 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات دوري الأبطال الآسيوي.

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