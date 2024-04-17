ما القنوات الناقلة لمباراة أتالانتا وليفربول في الدوري الأوروبي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة أتالانتا وليفربول في إياب دور الـ8 من الدوري الأوروبي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انتهت منافسات دور مجموعات الدوري الأوروبي 2023-2024 الذي حظى بمستوى منافسة عال من الإثارة والمتعة كعادته، حيث تُعد ثاني أقوى بطولة للأندية في أوروبا بعد دوري الأبطال.

وبالطبع يُعد ليفربول أحد أكبر وأهم الأندية في إنجلترا وفي العالم أجمع، ومن المرشحين دائماً للتأهل والمنافسة على دوري أبطال أوروبا، ولكن بسبب إنهائه الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي في المركز الخامس يشارك في دوري أوروبا.

يحمل الريدز في جعبته ثلاث ألقاب سابقة، وتأهل من دور المجموعات متصدراً المجموعة الخامسة، واستطاع أن يعبر من ثمن النهائي أمام سبارتا براج، ليواجه فريق أتالانتا الطموح الذي استطاع أن يُحرج ليفربول في مباراة الذهاب بعد الفوز بثلاثية نظيفة.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أتالانتا وليفربول في إياب دور ربع نهائي الدوري الأوروبي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة أتالانتا وليفربول في الدوري الأوروبي 2023-2024؟

موعد مباراة أتالانتا وليفربول في الدوري الأوروبي 2023-2024 هو يوم الخميس 18 أبريل 2024، على ملعب جيويس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة أتالانتا وليفربول في الدوري الأوروبي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الأوروبي 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة أتالانتا وليفربول على قناة beIN Sports HD 1، بتعليق حفيظ دراجي.

كيف تشاهد مباراة أتالانتا ضد ليفربول في الدوري الأوروبي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة أتالانتا ضد ليفربول في الدوري الأوروبي 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات دوري أوروبا.

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