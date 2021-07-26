تعرف على القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر الأولمبي ضد منتخب أستراليا في الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات أولمبياد طوكيو 2021

مهمة صعبة تنتظر منتخب مصر الأولمبي يوم الأربعاء القادم 28 يوليو 2021، حيث يواجه منتخب أستراليا في الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات أولمبياد طوكيو.

إفتك المنتخب المصري نقطة ثمينة من إسبانيا في المباراة الأولى، لكنه خسر من الأرجنتين بهدفٍ نظيف في المباراة الثانية بعد أداءٍ باهت، فاستحق أن يقبع في قاع المجموعة الثالثة برصيد نقطة واحدة فقط.

لا بديل للفرعنة عن الفوز على المنتخب الأسترالي في المباراة القادمة إذا ما أراد أن يتأهل، وبعد ذلك عليه انتظار نتيجة مباراة الأرجنتين وإسبانيا.

جدول مباريات وترتيب مجموعة منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2021

وهنا نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة مصر وأستراليا في أولمبياد طوكيو، وكيف يمكنك متابعتها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر وأستراليا في أولمبياد طوكيو؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث مباريات أولمبياد طوكيو 2021 حصريًا في الشرق الأوسط والوطن العربي، وتذاع منافسات جميع الألعاب عبر شاشتها.

ستكون القناة الناقلة لمباراة مصر وأستراليا هي beIN SPORTS XTRA 2، والتي أذيعت عليها مباراة الفراعنة السابقة.

المباراة القنوات الناقلة أستراليا - مصر beIN SPORTS XTRA 2

ما هو تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وأستراليا؟

يمكنك مشاهدة القناة الناقلة لمباراة مصر وأستراليا beIN SPORTS XTRA 2 بدون تشفير، وستجدها على أكثر من قمر صناعي.

القناة القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح beIN SPORTS XTRA 1, 2 نايل سات 12604 أفقي 27500 2/3 سهيل سات 10850 أفقي 27500 2/3 يوتلسات 8 غرب 12604 أفقي 27500 2/3

كيف تتابع مباراة مصر وأستراليا عبر الإنترنت؟

إذا كنت أحد مشتركي بي إن سبورت، فيمكنك مشاهدة مباراة مصر وأستراليا عبر الإنترنت من خلال خدمة بي إن كونكت التي تتيحها لمستخدميها.

جدير بالذكر أن المباراة ستنطلق في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، وليس في التاسعة والنصف صباحًا كما كان موعد المباراتين السابقتين لمنتخب مصر.