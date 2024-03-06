ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والرائد في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والرائد في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

SHAHID

يستضيف ملعب الأول بارك مباراة النصر والرائد، في الجولة الثالثة والعشرين لمنافسات موسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي.

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النصر هو صاحب المركز الثاني في دوري روشن ويطمح للاقتراب من الصدارة أكثر، منافسا الهلال الذي يقدم عروضًا هائلة هذا الموسم.

وفقد العالمي نقطتين في غاية الأهمية حينما سقط في فخ التعادل أمام الحزم، كما خسر ضد العين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وتشهد المباراة عودة كريستيانو رونالدو بعد إيقافه لمباراة واحدة بسبب التصرف الخادش للحياء ضد الشباب.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر والرائد في الجولة 23 من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة النصر والرائد في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة النصر والرائد في الجولة 23 من دوري روشن السعودي 2023-2024 هو الخميس 7 مارس 2024 على ملعب الأول بارك..

ومن المقرر أن تُقام المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة مساء بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والرائد في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة النصر والرائد على شاشتها.

وسوف يتم نقل المباراة عبر قناة SSC Sports HD 1 بتعليق حاتم بطيشة، بجانب SSC Sports HD 5 بتعليق حماد العنزي.

كيف تشاهد مباراة النصر والرائد في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".

وسوف يتم إذاعة مباراة النصر والرائد عبر تطبيق شاهد.

المباراة النصر - الرائد التاريخ الخميس 7 مارس 2024 الموعد 20:00 السعودية، 19:00 مصر الملعب الأول بارك القنوات الناقلة التعليق حاتم بطيشة

SHAHID



