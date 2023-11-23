ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والاتحاد في الجولة 14 من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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يستضيف استاد عبد الله الدبل بنادي الاتفاق في مدينة الدمام، مباراة الاتفاق والاتحاد، والتي تقام ضمن منافسات الجولة 14 في موسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي.

وتستمر منافسات دوري روشن السعودي 2023-2024، مع تواصل المستوى المختلف من الإثارة مع الصفقات الكبرى التي أبرمتها الأندية السعودية في الميركاتو الصيفي.

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الاتحاد يدخل اللقاء بحثًا عن التخلص من سلسلة النتائج السيئة في دوري روشن 2023-2024، خاصة مع القيادة الفنية الجديدة للمدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو.

فيما يدخل الاتفاق المباراة بحثًا عن فرصة لتحسين موقفه، بعدما تراجع الفريق بشكل ملحوظ بعد بداية رائعة للموسم.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والاتحاد في الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الاتفاق والاتحاد على شاشتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الجمعة 24 نوفمبر 2023 على استاد عبد الله الدبل بنادي الاتفاق، على أن تنطلق في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة مساءً بتوقيت مصر.

التاريخ الجمعة 24 نوفمبر 2023 موعد المباراة 18:00 السعودية، 17:00 مصر الملعب عبد الله الدبل القنوات الناقلة SSC 1 HD شاهد

كيف تشاهد مباراة الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد"، والذي يذيع كافة مباريات البطولة.

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