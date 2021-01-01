كيف تشاهد مباراة الهلال وأجمك في دوري أبطال آسيا 2021؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد أجمك في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2021، وكيف تشاهد المباراة عبر الإنترنت؟

تنطلق النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا يوم الأربعاء 14 أبريل 2021، وذلك في نسخة استثنائية تستضيف أغلب مبارياتها المملكة العربية السعودية.

يستهل الهلال مشواره في دوري أبطال آسيا 2021 بمباراة صعبة ضد نادي أجمك، وذلك على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في مجموعة تضم أيضًا شباب الأهلي دبي الإماراتي ونادي استقلول.

بحسب نظام النسخة الحالية الاستثنائية من دوري أبطال آسيا، ستقام جميع مباريات المجموعة في العاصمة الرياض، وقد خُصص ملعبين لهذا الغرض، الأول هو الملعب الذي سيستضيف هذه المباراة، والثاني هو الملعب التاريخي للكرة السعودية ستاد الملك فهد الدولي.

مجموعات دوري أبطال آسيا 2021، جدول المباريات والقنوات الناقلة

لكن، ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأجمك في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2021 وكيف تتابعها عبر الإنترنت.

متى مباراة الهلال وأجمك؟

ستنطلق صافرة مباراة الهلال وأجمك في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، وذلك يوم الخميس القادم 15 أبريل 2021.

المباراة الموعد الملعب الهلال - أجمك الخميس 15 أبريل 2021،

3 رمضان 1442،

22:00 السعودية، 23:00 الإمارات ستاد الأمير فيصل بن فهد

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأجمك دوري أبطال آسيا 2021؟

لم تعلن أي قناة عربية حتى الآن حصولها على حقوق بث دوري أبطال آسيا عبر شاشتها، وذلك بعد أن كانت تنقل في السابق حصريًا على شاشة قنوات بي إن سبورتس القطرية، التي على ما يبدو لم تحصل على الحقوق من جديد.

المباراة القنوات الناقلة الهلال - أجمك لا يوجد

كيف تشاهد مباراة الهلال وأجمك في دوري أبطال آسيا 2021 على الإنترنت؟

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم توقيع اتفاقية حقوق حصرية مع شركة الرياضة السعودية، تحصل بموجبها الشركة على الحقوق الإعلامية لمسابقات الاتحاد القاري في السعودية بين 2021 و2024.

وبحسب الاتفاق ستقوم الشركة السعودية بنقل البطولات الرئيسية للمنتخبات الوطنية والأندية الآسيوية، ومن ضمنها بالتأكيد دوري أبطال آسيا.

ستقوم شركة الرياضة السعودية ببث مباريات دوري أبطال آسيا بشكلٍ مبدأي من خلال منصتها على الإنترنت GSA ، على أن تنتقل للبث الفضائي في الربع الأخير من العام.

إذا لم تتمكن من الوصول مباشرةً إلى الموقع المخصص لتغطية البطولة الآسيوية، فعليك ترقب خدمة البث المباشر لمباريات دوري أبطال آسيا 2021 عبر موقع جول، والتي ستتيح لك معرفة جميع تفاصيل المباراة قبل وأثناء انطلاقها.