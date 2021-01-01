كيف تشاهد مباراة الهلال وشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا 2021؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد شباب الأهلي دبي في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2021، وكيف تشاهد المباراة عبر الإنترنت؟

سيكون عشاق الكرة العربية على موعد مع ديربي خليجي عربي بين الهلال السعودي وشباب الأهلي دبي الإماراتي، وذلك في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2021.

بينت جميع فرق المجموعة الأولى في دوري الأبطال قوتها في الجولة الأولى، حيث انتهت مباراتي الهلال ضد أجمك وشباب الأهلي ضد استقلول بالتعادل، واكتفت جميع فرق المجموعة بالنقطة.

جدول مباريات ومجموعة الهلال في دوري أبطال آسيا 2021

وفي هذا التقرير، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال وشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا 2021، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى مباراة الهلال وشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا 2021؟

ستنطلق صافرة مباراة شباب الأهلي ضد الهلال في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة بتوقيت الإمارات، وذلك يوم الأحد 18 أبريل 2021.

المباراة الموعد الملعب شباب الأهلي - الهلال الأحد 18 أبريل 2021،

6 رمضان 1442،

22:00 السعودية، 23:00 الإمارات ستاد الأمير فيصل بن فهد

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال وشباب الأهلي دوري أبطال آسيا 2021؟

لم تعلن أي قناة عربية حتى الآن حصولها على حقوق بث دوري أبطال آسيا عبر شاشتها، وذلك بعد أن كانت تنقل في السابق حصريًا على شاشة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

المباراة القنوات الناقلة شباب الأهلي - الهلال لا يوجد

كيف تشاهد مباراة الهلال وشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا 2021 على الإنترنت؟

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم توقيع اتفاقية حقوق حصرية مع شركة الرياضة السعودية، تحصل بموجبها الشركة على الحقوق الإعلامية لمسابقات الاتحاد القاري في السعودية بين 2021 و2024.

وبحسب الاتفاق ستقوم الشركة السعودية بنقل البطولات الرئيسية للمنتخبات الوطنية والأندية الآسيوية، ومن ضمنها بالتأكيد دوري أبطال آسيا.

ستقوم شركة الرياضة السعودية ببث مباريات دوري أبطال آسيا بشكلٍ مبدأي من خلال منصتها على الإنترنت GSA ، على أن تنتقل للبث الفضائي في الربع الأخير من العام.

إذا لم تتمكن من الوصول مباشرةً إلى الموقع المخصص لتغطية البطولة الآسيوية، فعليك ترقب خدمة البث المباشر لمباريات دوري أبطال آسيا 2021 عبر موقع جول، والتي ستتيح لك معرفة جميع تفاصيل المباراة قبل وأثناء انطلاقها.