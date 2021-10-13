تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد برسبوليس الإيراني في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021، وكيف تشاهد المباراة عبر الإنترنت؟

تحبس جماهير كرة القدم الآسيوية أنفاسها استعدادًا لانطلاق ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وأولى المباريات عن الغرب ستجمع بين الهلال وبرسبوليس.

وكان الهلال قد تأهل إلى ربع نهائي البطولة، على حساب استقلال الإيراني بعد الفوز عليه بهدفين دون رد في ثمن النهائي.

المنافس هو برسبوليس الذي وصل إلى ربع النهائي عقب تخطي فريق استقلول بهدف دون رد، والذي وصل إلى نهائي النسخة الماضية ويعد من أقوى فرق القارة الصفراء.

مجموعات دوري أبطال آسيا 2021، جدول المباريات والقنوات الناقلة

في هذا التقرير نستعرض معكم كيف يمكنكم مشاهدة قمة الهلال وبرسبولس على التلفزيون وكذلك عبر الإنترنت.

ما هو موعد مباراة الهلال وبرسبوليس؟

موعد مباراة الهلال وبرسبوليس هو يوم السبت 16 أكتوبر 2021، الموافق 10 ربيع الأول 1443 هجريًا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

المباراة الموعد الملعب الهلال - برسبوليس السبت 16 أكتوبر 2021،

10 ربيع الأول 1443،

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات مرسول بارك

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال وبرسبوليس دوري أبطال آسيا 2021؟

يمكنك متابعة مباراة الهلال وبرسبوليس في ربع نهائي دوري أبطال آسيا داخل المملكة العربية السعودية عبر شبكة قنوات SSC.

المباراة القنوات الناقلة الهلال - برسبوليس SSC

كيف تشاهد مباراة الهلال وبرسبوليس في دوري أبطال آسيا 2021 على الإنترنت؟

سوف تنقل مباراة الهلال وبرسبوليس في ربع نهائي دوري أبطال آسيا عبر القناة الرسمية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم على موقع يوتيوب.

إذا لم تتمكن من الوصول مباشرةً إلى الموقع المخصص لتغطية البطولة الآسيوية، فعليك ترقب خدمة البث المباشر لمباريات دوري أبطال آسيا 2021 عبر موقع جول، والتي ستتيح لك معرفة جميع تفاصيل المباراة قبل وأثناء انطلاقها.