كيف تشاهد مباراة النصر وفولاد في دوري أبطال آسيا 2021؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد نادي فولاد الإيراني في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2021، وكيف تشاهد المباراة عبر الإنترنت؟

يستعد النصر لمباراته الثالثة في النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا، والتي ستكون ضد نادي فولاد الإيراني يوم الثلاثاء القادم 20 أبريل 2021.

كانت بداية العالمي للآسيوية هذا العام محتشمة، حيث تعادل في لقائه الأول مع نادي الوحدات الأردني الضيف الجديد على دوري الأبطال، لكن فارس نجد عوض إخفاقه الاول بالفوز على السد في الجولة الثانية بثلاثة أهدافٍ لهدف.

نادي فولاد هو خصم قوي ويتمتع بصلابة الأندية الإيرانية، وقد نجح في افتكاك نقطة من عيال الذيب في المباراة الأولى، قبل أن يخطف فوزًا ثمينًا من الوحدات في مباراته الثانية.

تقام مباريات المجموعة الرابعة في دوري ابطال آسيا 2021 في العاصمة السعودية الرياض، وتحديدًا على ملعبين، الأول هو مرسول بارك ملعب نادي النصر، والثامي هو الملعب التاريخي للكرة السعودية ستاد الملك فهد الدولي.

جدول مباريات ومجموعة النصر في دوري أبطال آسيا 2021

لكن، ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر وفولاد في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2021 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

متى مباراة النصر وفولاد الإيراني؟

ستنطلق صافرة مباراة النصر والوحدات في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، وذلك يوم الثلاثاء القادم 20 أبريل 2021.

المباراة الموعد الملعب فولاد - النصر الثلاثاء 20 أبريل 2021،

8 رمضان 1442،

21:00 السعودية، 20:00 مصر مرسول بارك

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر وفولاد في دوري أبطال آسيا 2021؟

لم تحصل أي قناة عربية على حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا 2021، وذلك بعد أن كانت تذاع في السابق على مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

المباراة القنوات الناقلة فولاد - النصر لا يوجد

كيف تشاهد مباراة النصر وفولاد في دوري أبطال آسيا 2021 على الإنترنت؟

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم توقيع اتفاقية حقوق حصرية مع شركة الرياضة السعودية، تحصل بموجبها الشركة على الحقوق الإعلامية لمسابقات الاتحاد القاري في السعودية بين 2021 و2024.

وبحسب الاتفاق ستقوم الشركة السعودية بنقل البطولات الرئيسية للمنتخبات الوطنية والأندية الآسيوية، ومن ضمنها بالتأكيد دوري أبطال آسيا.

تنقل شركة الرياضة السعودية مباريات دوري أبطال آسيا من خلال منصتها على الإنترنت GSA ، على أن تنتقل للبث الفضائي في الربع الأخير من العام، وستذاع مباراة النصر وفولاد عبر المنصة السعودية.

إذا لم تتمكن من مشاهدة المباراة مبشرةً عبر الموقع المخصص لتغطية البطولة الآسيوية، فعليك ترقب خدمة البث المباشر لمباراة النصر وفولاد في دوري أبطال آسيا 2021 عبر موقع جول.