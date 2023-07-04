القلق يدق الأبواب .. "كارثة ليونيل ميسي قد تتكرر في الهلال!"

هل يتكرر سيناريو ليونيل ميسي مجددًا في الهلال؟!

يبدو أن كارثة ضياع صفقة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي من نادي الهلال، ستتكرر مجددًا خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

التقارير العالمية أجمعت على انتقال ميسي إلى الهلال، مقابل راتب سنوي يتراوح بين 400 إلى 500 مليون يورو، قبل أن يعلن الأسطورة الأرجنتينية بنفسه، اختيار الانضمام إلى إنتر ميامي الأمريكي.

وبعد ضياع صفقة ميسي.. اتجه الزعيم الهلالي إلى خيارين، وهما الساحر البرازيلي نيمار دا سيفا جونيور والنجم البرتغالي برناردو سيلفا، ولكن يبدو أن سيناريو ليو، سيتكرر معهما أيضًا؛ وفقًا لما ذكره الإعلامي الرياضي بسام اللحياني.

وكتب اللحياني عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "بعد توقف مفاوضات ميسي، خرجت بعض الأصوات التي أكدت أن اللاعب، رافض منذ فترة طويلة، وأن انتقاله إلى إنتر ميامي تم قبل اشهر".

وأضاف الإعلامي الرياضي: "اخشى أن تخرج أصواتٍ أخرى؛ لتقول نفس الموضوع، في مفاوضات سيلفا ونيمار!!".

وكشف اللحياني، عن حالة غضب شديدة بين جماهير نادي الهلال؛ بسبب عدم التوقيع مع نجم عالمي كبير، على عكس ما يحدث مع ناديي النصر والاتحاد بالتحديد.

جدير بالذكر أن نادي الهلال، أعلن التعاقد مع الثنائي السنغالي خاليدو كوليبالي، قلب دفاع تشيلسي، ومتوسط الميدان البرتغالي روبن نيفيش، نجم نادي وولفرهامبتون الإنجليزي.